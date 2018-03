Antidoping, oggi de Vrij atteso negli uffici della Nado Italia

ANTIDOPING DE VRIJ – Archiviata la pratica Cagliari per de Vrij è tempo di pensare alla questione che negli ultimi giorni lo ha interessato. Il difensore è stato convocato dall’antidoping la scorsa settimana. La Lazio ha subito smentito qualsiasi coinvolgimento del giocatore in pratiche illecite: “solo una questione burocratica” ha dichiarato Diaconale. Oggi secondo ‘La Gazzetta dello Sport’ il giocatore è atteso alla Nado Italia per i chiarimenti in merito.

DE VRIJ NADO ITALIA – La convocazione alla Nado Italia, l’agenzia antidoping, ha destato molta preoccupazione in ambienti laziali. Il giocatore si sarebbe dovuto recare alla Nado venerdì scorso, ma non lo ha fatto perché voleva attendere il suo legale. Al suo posto solo due medici che però non sono stati accettati perché c’è bisogno proprio dell’olandese. Oggi de Vrij si recherà negli uffici per chiarire la questione, ma come hanno detto più volte allenatore e dirigenti, non c’è da preoccuparsi. Pare infatti che il difensore, ieri schierato regolarmente in campo, abbia dimenticato di firmare un campione d’urina dopo la partita Lazio-Verona.

J.C.