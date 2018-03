BARI. Kozak: “Il gol? Ho aspettato 4 anni per tornare alla felicità”

BARI KOZAK LAZIO – Un gioia e il rilancio di una carriera che sembrava finita. Invece Libor Kozak sabato contro il Frosinone ha trovato finalmente il gol della vittoria. Sul proprio profilo Facebook, l’ex laziale in un bel messaggio ha espresso la sua gioia: “Mi ci sono voluti 4 anni per tornare a essere così felice per provare la sensazione di fare goal. In tutto questo tempo non ho mai ceduto e ho lavorato sodo. Il mio ringraziamento va a tutti coloro che mi hanno sostenuto e hanno creduto nel mio ritorno. Grazie a tutti per il supporto. Ora non bisogna fermarsi”.

M.S.