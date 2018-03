CALCIOMERCATO. Dalla Premier League spunta una nuova pretendente per Cristante

CALCIOMERCATO LAZIO OBIETTIVI CRISTANTE – E’ sicuramente uno dei profili più interessanti che la stagione di Serie A sta proponendo al grande pubblico: Bryan Cristante è uno degli artefici delle straordinarie prestazioni dell’Atalanta di Gasperini. Il centrocampista classe ’95 è già arrivato a quota 10 gol e le grandi squadre vogliono già prenotare il suo cartellino per il futuro.

SPUNTA L’ARSENAL – La Lazio non ha nascosto l’interesse per il giocatore durante l’ultima sessione di mercato ma la concorrenza si fa sempre più agguerrita: in Italia solo la Juventus sembra intenzionata a fare un’offerta ma dalla Premier si fanno forti i richiami di Liverpool ed Arsenal. La squadra londinese è pronta a mettere sul piatto 30 milioni per Cristante, una cifra che sicuramente farebbe tornare sui propri passi la dirigenza laziale, a meno di clamorose cessioni.

M.B.