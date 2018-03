CALCIOMERCATO. La Cina non molla Immobile

CALCIOMERCATO LAZIO IMMOBILE – Non più soltanto vecchie glorie e “nobili decaduti”: la nuova mission del calcio cinese è portare in Oriente top player all’apice della carriera. Tra questi, da almeno due sessioni di calciomercato, c’è anche Ciro Immobile. Infatti, dopo i tentativi falliti la scorsa estate, il colpaccio è stato ritentato in questo gennaio. Come riportato da ‘calciomercato.com’, però, ancora una volta Claudio Lotito si è opposto con tutte le proprie forze, nonostante degli assegni che avrebbero fatto vacillare persino Rockfeller.

G. G.