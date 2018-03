CALCIOMERCATO. Lazio su Reyes, l’agente conferma

Pubblicato 13/02/2018

CALCIOMERCATO LAZIO REYES – Con una situazione de Vrij ancora tutta in divenire, Igli Tare scalda i motori, aguzza l’ingegno ed intensifica la propria attenzione sul mercato dei difensori. I nomi sono gli stessi da mesi, ma nelle ultime ore sta prendendo particolarmente quota il messicano Diego Reyes. Ottima tecnica di base, elevazione, potenza fisica, abile in marcatura e nella scelta di tempo, classe ’92 ed in scadenza di contratto col Porto nel prossimo giugno.

IL PROCURATORE – Il procuratore dell’ex Espanyol, Matias Bunge, ha confermato l’interesse biancoceleste ai microfoni di ‘calciomercato.com’: “Da quel che so ci saranno osservatori di Inter, Lazio e Napoli a vedere la partita tra Porto e Liverpool per seguire da vicino Diego Reyes, centrale dei padroni di casa e della nazionale messicana”.