CALCIOMERCATO. Lazio, sfuma un obiettivo per il dopo De Vrij: Balbuena rinnoverà

CALCIOMERCATO LAZIO BALBUENA – Era uno dei nomi che circolava a gennaio per il dopo De Vrij: Fabiàn Balbuena, centrale del Corithians classe 1991 allontana le voci di mercato che lo volevano lontano dal Brasile e annuncia che è vicino l’accordo per il rinnovo con la società di San Paolo. Il difensore ha parlato ai media in terra natia rilasciando queste dichiarazioni.

RINNOVO – “Penso che resterò, ma mancano ancora alcuni dettagli per il rinnovo ma i miei agenti si incontreranno a breve con la dirigenza per definire tutto”.

TRASFERIMENTO – “Le voci di mercato? Nulla di vero. Le falsità che ho sentito in questi giorni mi hanno fatto arrabbiare: questo non è giusto perché poi i tifosi ci credono e spesso ho dovuto chiarire la mia posizione al riguardo, ma ora sono tranquillo. Sono sempre stato chiaro, non ho altro da dire”.