CONFERENZA. Inzaghi: “Felice per Ciro ed Anderson. Ottavi? Vorrei evitare…” (VIDEO)

CONFERENZA INZAGHI LAZIO STEAUA – Inzaghi può esultare dopo l’1-0 dell’andata che lo preoccupava. La Lazio passa per 5-1 e si qualifica per gli ottavi. In attesa dei sorteggi di domani, il tecnico biancoceleste ha parlato in conferenza stampa nel post-gara.

QUALIFICAZIONE – “I ragazzi sono stati bravissimi ad interpretare la partita. Avevamo parlato, gli avevo detto dove eravamo partiti, l’anno scorso avevamo fatto tanti sacrifici. Sarebbe stato un peccato uscire, i ragazzi hanno interpretato la gara da subito e non hanno rischiato nulla”.

IMMOBILE – “Sono felicissimo che Ciro mi abbia superato. Facendo 4 gol in una partita sola…però lui mi ha risposto che i miei erano in Champions”.

ANDERSON – “Ho un buonissimo rapporto con tutti, anche con Nani. Io guardo come si lavora nel quotidiano e l’esempio di stasera è Patric. Ha fatto una grande partita, è stato bravissimo. Volevo che tornasse il Felipe che tutti conosciamo, sono felice che sia uscito tra gli applausi. In fase di possesso e non possesso”.

I TIFOSI E DE VRIJ – “Avevamo richiesto la presenza dei tifosi allo stadio ed ancora una volta in pubblico si è unito a noi, è stata una bellissima serata”.

LE SCONFITTE E CACERES – “Caceres ha preso una botta al ginocchio, siamo fiduciosi che possa essere disponibile per domenica. Probabilmente toccava a noi in quel periodo, il tour de force ci sarà e guarderemo partita per partita. Domani c’è il sorteggio e agli ottavi saranno tutte attrezzate, Arsenal e Atletico Madrid vorrei evitarle”.

RADU – “E’ una delle nostre colonne, l’unico giocatore in rosa che ha giocato con me. Sicuramente la difesa a 3 è il suo habitat naturale. In queste due partite ho preferito preservarlo”.

LE SCELTE – “Stasera avevamo Luis Alberto, Felipe e Immobile insieme in campo, a seconda delle partite valuterò”