Coppa Italia: Lazio e Milan non terranno la conferenza stampa alla vigilia del match

COPPA ITALIA LAZIO MILAN CONFERENZA – Mercoledì sera all’Olimpico andrà in scena la semifinale di ritorno tra Lazio e Milan per decidere chi accederà alla finale di Coppa Italia. L’avvicinamento al match è stato caratterizzato dalle difficoltà della neve caduta su Roma nella giornata di oggi che ha impedito alle due squadre di svolgere le prove tattiche. Tanti impegni e ritmi serrati: domani i due allenatori si dedicheranno esclusivamente alla preparazione della gara. Simone Inzaghi e Gennaro Gattuso non terranno la consueta conferenza stampa della vigilia. Curiosità: anche in occasione della gara di andata a San Siro non vi era stato l’incontro con i giornalisti.

M.B.