DIRITTI TV. Pugnalin: “Mediapro e Sky tratteranno. Gli abbonati stiano tranquilli”

DIRITTI TV – La vicenda dei diritti tv sta facendo molto discutere. La Lega di Serie A ha assegnato le stagioni 2018-2021 a Mediapro, azienda spagnola. Sky non ci sta e ha promesso battaglia. Secondo quanto ha rivelato Pugnalin, executive vice president di Sky, al quotidiano ‘La Repubblica’, gli abbonati possono stare tranquilli perché continueranno a vedere le partite sulla pay tv italiana.

PUGNALIN DIRITTI TV – “La nostra diffida credo sia servita a puntualizzare il vero e unico ruolo possibile da parte degli spagnoli, quello di mediatore di diritti. Siamo contenti nel vedere che un altro investitore estero punti sul mercato italiano. Mediapro potrebbe soddisfare le esigenze delle squadre di calcio italiano, della Lega e forse anche quelle dei nostri abbonati. Ma speriamo che il loro progetto non porti a un prezzo del calcio più caro per i tifosi. Sui prezzi Sky sarebbe felice di applicare tariffe più basse. Però pongo un quesito: se Mediapro investirà oltre un miliardo di euro, più di quanto da noi offerto, come potranno costare di meno gli abbonamenti alle partite? Siamo l’operatore con maggiore esperienza e interessati a partecipare alla vendita dei diritti. Una grande azienda deve sempre avere un piano B. Ma le assicuro che, se le regole saranno uguali per tutti, questo non servirà. Ma siamo certi che tutto si svolgerà regolarmente, visto che la Lega ha un Commissario, e che sono coinvolte almeno due Autorità in temi di rilevanza europea. Noi siamo sicuri che i nostri abbonati continueranno a vedere le partite della Serie A su Sky.”

J.C.