QUI FORMELLO. Ripresa tra palestra e campo, domani le prove anti-Dinamo. Inzaghi pensa al turnover

TURNOVER IN VISTA – Non verrà cambiato il modulo, usciranno però diversi interpreti rispetto alle ultime partite. In porta ci sarà sempre Strakosha, in difesa si rivedranno Wallace e Bastos con il giovane Luiz Felipe. A centrocampo si proverà a recuperare Marusic sulla destra, a sinistra spazio a Lukaku, mentre al centro Inzaghi dovrà fermare almeno uno tra Lulic, Leiva e Parolo. Sicuri di un posto Milinkovic Savic e Murgia, sulla trequarti Felipe Anderson si muoverà alle spalle di uno tra Nani o Caicedo. Panchina quasi scontata quindi per De Vrij, Radu, Immobile e Luis Alberto.

G.C.