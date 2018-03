INTERVISTA PRIMAVERA. Bonacina: “Senza personalità, bisogna giocare dal primo minuto”

PRIMAVERA BONACINA LAZIO – Alla fine della partita contro il Milan, il tecnico Walter Bonacina ha commentato la sconfitta ai microfoni di Sportitalia: “Pecchiamo sempre di ingenuità, siamo partiti male. I ragazzi non hanno tanto morale, poi quando abbiamo preso gol ci siamo liberati. Siamo andati meglio nel secondo tempo quando eravamo più liberi mentalmente. Sull’episodio del raddoppio, credo che abbiate visto tutti: subendo il gol la gara è cambiata. Comunque fino al 90’ siamo stati in partita. Adesso c’è differenza però proviamo in tutti i modi di stare attaccati. Non riusciamo ad imporre il nostro gioco. Non si può giocare a viso aperto con squadre più attrezzate, però si deve fare meglio e in fase difensiva dobbiamo essere più precisi e convinti”.

BONACINA AL CANALE TEMATICO BIANCOCELESTE – Da due o tre partite ci svegliamo troppo tardi, è un fatto mentale. Questi ragazzi per paura non riescono ad entrare in partita e non affrontano da subito l’avversario con la giusta cattiveria agonistica. Aspettiamo sempre di andare in svantaggio per reagire, è come se ci liberassimo di un peso. Le partite vanno iniziate subito, non possiamo permettercelo. La condizione fisica è leggermente migliorata, ma serve intensità per tutta la partita. Il secondo gol? Secondo me era fallo, ma un giocatore non può perdere una palla del genere. Serve più determinazione, abbiamo perso una decina di contrasti così. Non c’è personalità e quando affronti questi giocatori la paghi. Sto cercando di lavorare sulla testa, ma non ci siamo. Dobbiamo scrollarci di dosso questa paura e avere personalità. Lavoriamo con intensità anche sulla fase difensiva, bisogna osare di più anche davanti. Dobbiamo essere più cinici e fare qualche gol in più. Siamo rientrati in partita dopo il rigore, potevamo fare qualcosa di più. Se i ragazzi non sono convinti si fa dura. Quando incontriamo squadre così attrezzate c’è una differenza di qualità e dovremmo dare qualcosa in più. Non cerco scuse, ma anche i tanti infortuni rendono difficile dare continuità in allenamento. Oggi mancano giocatori importanti e lo paghiamo. La classifica? Dobbiamo cercare di fare più punti possibili, affrontando le partite in modo diverso e soprattutto dall’inizio fino alla fine”.