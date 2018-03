INTERVISTA PRIMAVERA. Lupi e Llamas: “Bella prestazione, ma abbiamo rischiato…”

PRIMAVERA INTERVISTA – Tanta la soddisfazione a fine partita per i ragazzi del Milan. Il tecnico rossonero Lupi è intervenuto a Sportitalia: “Sono contento. Loro sono una squadra organizzata, però dobbiamo chiuderle prima queste partite. Alla fine potevamo rischiare di prendere il pari. Diaz deve essere sempre richiamato, spero di arrivare ad un punto in cui sia in grado di gestirsi. Tsadjout è un giocatore importante, ha perso qualche duello di troppo contro un difensore molto bravo”.

LLAMAS – Il terzino Andrés Llamas a Sportitalia ha commentato: “È stata una prestazione importante, sono contento di quanto fatto con i compagni. Un periodo abbastanza buio, ma abbiamo dimostrato di tenere testa a grandi squadre, anche oggi siamo stati un grande gruppo. Il mister è giusto che tenga tutti concentrati. Possiamo arrivare lontano. Adesso pensiamo al Viareggio, poi penseremo alla finale di Coppa Italia”.

INTERVALLO – La Lazio chiude il primo tempo del match contro il Milan in svantaggio. Riccardo Forte, marcatore del match, all’intervallo questo il commento a Sportitalia questi primi 45 minuti: “A prescindere dalla squadra che affrontiamo è una partita importante: dobbiamo riscattarci e fare punti. Non ci siamo mai disuniti come squadra, non stanno arrivando soltanto i risultati. Nel secondo tempo dobbiamo restare tranquilli e non prendere imbucate o ripartenze. Bisogna tenere il vantaggio e magari segnare anche il secondo”