JUVENTUS. Bernardeschi non ci sarà contro la Lazio: rischia l’operazione

BERNARDESCHI LAZIO JUVENTUS – Federico Bernardeschi contro la Lazio non ci sarà. Il giocatore nella partita contro il Torino ha subito un trauma distorsivo con interessamento capsulo-legamentoso al ginocchio sinistro. Per l’ex viola dopo il derby si attendevano, come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, degli esami finalizzati a capire meglio in quale stato fosse il ginocchio. Lo staff medico ha però rimandato giorno per giorno questi test specifici, facendo solamente controlli di routine. Il motivo è sicuramente da individuare nel fatto che per alcuni esami servono determinate condizioni che al momento non persistono, come un ginocchio sgonfio e non infiammato. Bernardeschi, al quale ancora non è stata fatta neanche una diagnosi certa, contro la Lazio non ci sarà.

ALLEGRI BERNARDESCHI – Come ha spiegato Allegri nella conferenza stampa pre Juventus-Atalanta, il giocatore sarà fermo per almeno 20 giorni e rischia addirittura l’operazione.

J.C.