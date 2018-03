Lazio, difesa ballerina: Inzaghi deve scegliere il terzo titolare

LAZIO DIFESA EUROPA LEAGUE – Inzaghi pensa alle scelte da fare per la difesa, vero problema della squadra. Radu e de Vrij come di consueto saranno titolari fissi, mentre il terzo partner è ancora in ballo, visto che di volta in volta cambia: da Bastos, a Wallace fino a Caceres. La Lazio è, come evidenzia il Corriere dello Sport, l’11esima difesa della Serie A per numero di gol incassati. E per conquistare un posto in Champions bisogna trovare una soluzione immediata.

M.S.