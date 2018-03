QUI FORMELLO – Oggi la Lazio è scesa in campo per la rifinitura in vista della gara di domani contro la Dinamo Kiev. L’allenamento, con i 15′ aperti ai media, è andato in scena dalle 16.30. Tra poco, i ragazzi di Inzaghi lontani dai riflettori, si dedicheranno alle prove tattiche.

G.C.