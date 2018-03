Mario Mattioli duro con ‘Sky’: “Sono rimasto sconvolto dalla telecronaca di Napoli-Lazio”

INTERVISTA MATTIOLI LAZIO SKY – Mario Mattioli, noto giornalista e telecronista sportivo, è intervenuto questa mattina ai microfoni di ‘Radio Radio’ per commentare i risultati del weekend di Serie A: tra gli argomenti di giornata, ovviamente, la sconfitta della Lazio a Napoli. Non solo fatti di campo, però: Mattioli ha voluto dire la sua sulla telecronaca della partita offerta da ‘Sky’. Ecco le sue dichiarazioni.

SKY – “Sono rimasto sconvolto dalla telecronaca offerta da ‘Sky’ in occasione di Napoli-Lazio: molti tifosi mi avevano segnalato l’imparzialità di alcuni giornalisti e sabato sera l’ho potuta testare in prima persona. Sembrava che il Napoli giocasse contro una squadra straniera, tanta era l’indifferenza mostrata per la Lazio: una buona telecronaca deve essere equidistante ed imparziale, l’altra sera ho sentito tutt’altro”.

NAPOLI-LAZIO – “Ultimamente alcune scelte di mister Inzaghi mi lasciano perplesso: non capisco perché contro il Napoli abbia tenuto in panchina Caceres e fatto giocare Wallace: l’uruguaiano, per caratteristiche, sarebbe stato più efficace contro Insigne”.