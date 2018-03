MILAN. Gattuso: “La Lazio è ben costruita, servirà partita perfetta”

LAZIO MILAN GATTUSO – Mercoledì all’Olimpico andrà in scena la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Lazio e Milan. Ai microfoni di MilanTV, il mister rossonero Gattuso ha parlato del match: queste le sue dichiarazioni.

ROMA-MILAN- “La prestazione di ieri deve rimanere, ma ora testa a mercoledì. Siamo un po’ arrabbiati perché erano da anni che a Roma non si vedeva la neve, abbiamo lavorato in palestra ma preferivo lavorare in campo. Dobbiamo recuperare energie e pensare alle prossime gare, si giocherà ogni tre giorni”.

LAZIO – “Dobbiamo stare attenti alla qualità della Lazio, sono difficili da affrontare, hanno gente di qualità. E’ una squadra ben costruita che abbina qualità e quantità, dobbiamo fare la partita perfetta. La cosa più importante è recuperare le energie, l’importante è capire bene i concetti e capire come si affrontano certe squadre”.