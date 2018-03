ARMINI LAZIO SETTORE GIOVANILE – E’ nata una stella, che cresce all’ombra di Formello. , Il giovanissimo biancoceleste Nicolò Armini, dopo la gara con la Primavera nell’ultima sfida col Genoa, è stato selezionato da Carmine Nunziata, il CT della Nazionale Under 17, per la doppia amichevole in Repubblica Ceca. Sarà la sua 26esima chiamata.