NUMERI E CURIOSITA’. Torino maledetto: la Lazio perde in casa con i granata e i bianconeri, non era mai accaduto

LAZIO JUVENTUS NUMERI E CURIOSITA’ – Si interrompe la striscia di 11 partite consecutive a segno in casa per la Lazio. Era la migliore della Serie A: per la prima volta nella sua storia, inoltre, la Lazio ha perso entrambe le partite casalinghe con le due squadre di Torino. Sono invece due, come evidenzia Lazio Page, le partite ufficiali consecutive senza segnare: non succedeva da oltre un anno, dopo Juve-Lazio finita 2-0 e Lazio-Chievo conclusa 0-1 a gennaio 2017.

M.S.