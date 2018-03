PAGELLE di Lazionews. Milinkovic devastante, Immobile una sentenza, Marusic ingenuo

SASSUOLO-LAZIO PAGELLE – La Lazio sbanca il Mapei Stadium con un convincente 3-0 sul Sassuolo. A decidere la gara la doppietta di Milinkovic ed il solito sigillo di Immobile, sempre più capocannoniere della Serie A. Questa la partita analizzata dalla redazione di Lazionews.eu:

Strakosha 6: Mai chiamato in causa durante la prima frazione, nella ripresa si dimostra attentissimo sull’insidiosa conclusione di Adjapong: bravo a farsi trovare sempre sul pezzo e reattivo.

Wallace 6: In crescita. Dopo i marchiani errori di qualche settimana fa, il brasiliano sta crescendo di condizione fisica a tutto beneficio del rendimento in campo.

Luiz Felipe 6,5: Chiamato a sostituire de Vrij al centro della difesa, il giovane brasiliano non sfigura e, dopo la buona prestazione in Europa, si conferma anche in campionato mettendo in mostra una grande personalità.

Radu 6: Dalla sua parte c’è un cliente ostico come Politano, ma il romeno non si scompone e lo limita senza affanni. Prestazione senza sbavature la sua.

Marusic 5: Poco propositivo sulla destra, si fa cacciare nella ripresa (sul punteggio di 0-3) per un fallo di reazione dopo la trattenuta di Rogerio. Ingenuo.

Murgia 6,5: Prende il posto di Parolo e non sfigura affatto. Dinamismo, inserimenti e tanta quantità. Corona un’ottima prestazione procurandosi il calcio di rigore che vale lo 0-2.

Leiva 6: Scherma la difesa con la solita personalità. Il suo contributo è sempre prezioso. Inzaghi gli concede un meritato riposo nella ripresa.

Milinkovic-Savic 8: Sempre più il leader di questa squadra. Prima la sblocca con un destro vellutato da fuori, poi la chiude con un preciso colpo di testa: la terza doppietta in campionato testimonia come la sua crescita sia ormai totalmente certificata. Devastante.

Lukaku 6,5: Nel primo tempo viaggia col freno a mano tirato, ma nella ripresa spinge con maggior coraggio e convinzione tornando il solito treno che Inzaghi ed i tifosi conoscono.

F. Anderson 6,5: Inzaghi lo conferma dopo la splendida prestazione di giovedì e lui ripaga la fiducia. Corre, dribbla ed inventa: stavolta non trova la via del gol, ma confeziona un assist al bacio per la seconda rete di Milinkovic.

Immobile 7: Una sentenza. Tocca pochi palloni, complice la gabbia che gli ha costruito attorno Iachini, ma trova ugualmente il modo di mettere il proprio sigillo sul match dagli undici metri. 32 gol in 32 presenze: cos’altro aggiungere?

Inzaghi 7: Cambia ancora uomini in campo, ma non cambia il risultato finale. Il tecnico conferma il duo offensivo che giovedì ha sgretolato l’FCSB e modifica difesa e centrocampo. Scelte azzeccate: un turnover ragionato che permette ai biancocelesti di tornare a Roma con tre punti e qualche pedina chiave (come de Vrij e Luis Alberto) riposata in vista della semifinale di Coppa Italia.

Lulic 6: Entra e mette a disposizione i suoi polmoni.

Parolo 6: Come giovedì, viene piazzato in regia. Si limita ad amministrare il pallone fino al triplice fischio finale.

Nani sv.