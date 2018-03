ACCADDE OGGI. Gol da cineteca per Lorik Cana, Lazio in piena corsa per l’Europa

ACCADDE OGGI – Torna la rubrica di Lazionews.eu in cui vi raccontiamo giorno per giorno gli eventi della storia biancoceleste e non solo…

LAZIO – 2 marzo 2014. All’Artemio Franchi la Lazio è attesa dalla Fiorentina in occasione della ventiseiesima giornata di campionato. Una gara decisa tutta nei primi cinque minuti, quando Cana insacca la rete che consegnerà ai suoi la vittoria. La Viola, priva di Pizarro, Borja Valero e dell’allenatore Montella in panchina viene piegata in casa dalla truppa biancoceleste che con i tre punti conquistati oggi in trasferta va a consolarsi dalla delusione di Europa League. I toscani tentano di pareggiare i conti con Aquilani che si ritrova ad avere sulla testa la palla giusta per l’1-1, ma uno strepitoso Marchetti si supera e manda in angolo. Lorik Cana commenta così la sua perla: “Da piccolo facevo l’attaccante, mi sono rimasti alcuni riflessi, è frutto dell’istinto. In quei casi non devi pensare, se pensi è già troppo tardi. Un gol simile l’avevo segnato in Francia, a Marsiglia. Sono contento perché il gol è servito per la vittoria, i tre punti sono meritati, ci danno fiducia”. Messa in cassaforte la terza vittoria esterna della gestione Reja, che tiene in piena corsa per l’Europa la sua Lazio.

SPORT – 2 marzo 1987. A Bourg-La-Reine, in Francia, nasce Diakite Modibo, ex difensore alla Lazio dal 2006 al 2013. Esordisce con l’aquila sul petto a vent’anni, nella gara vinta contro l’Udinese il 1 aprlle del 2007. Un grave infortunio lo tiene lontano dai campi fino al 3 dicembre 2008, quando vince contro il Milan negli ottavi di finale di Coppa Italia. Sigla la sua prima rete in campionato il 14 dicembre 2008 grazie ad uno splendido colpo di testa; il francese è anche tra gli undici titolari che l’8 agosto 2009 hanno conquistato la Supercoppa italiana a Pechino battendo l’Inter di José Mourinho per 2-1. Il 25 marzo 2012, a quasi tre distanza di tre anni dal suo primo gol, segna nuovamente di testa la seconda rete in campionato permettendo alla Lazio di vincere la partita per 1-0 contro il Cagliari. Con la squadra romana ha collezionato 65 presenze; oggi l’ex calciatore compie 31 anni. Tanti auguri!

STORIA – 2 marzo 1990. Nelson Mandela viene eletto vice presidente dell’African National Congress, il più importante partito politico sudafricano, rimasto al governo dal 1994, anno di caduta dell’apartheid, ad oggi.

A.M.