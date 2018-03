Sassuolo-Lazio, Inzaghi cambia all’ultimo: fuori due titolari

SASSUOLO LAZIO FORMAZIONE – Simone Inzaghi cambia all’ultimo l’undici titolare da schierare tra qualche ora al ‘Mapei Stadium’ contro il Sassuolo. In vista dei tanti impegni ravvicinati, il tecnico piacentino ruota i giocatori a disposizione e decide di risparmiare De Vrij e Parolo in vista della Semifinale di Coppa Italia in programma mercoledì sera.

I SOSTITUTI – In difesa, quindi, al posto dell’olandese agirà Luiz Felipe insieme a Wallace e Radu; a centrocampo, invece, sarà Alessandro Murgia a giocare e completare il terzetto con Leiva e Milinkovic.

M.B.