Sassuolo-Lazio, le probabili formazioni dei quotidiani. Dubbi sulle fasce per Iachini, ballottaggio Lulic-Lukaku

SASSUOLO LAZIO LE PROBABILI FORMAZIONI – La Lazio torna in campo per dare continuità alle vittorie contro Verona e FCSB: questa volta l’ostacolo porta il nome del Sassuolo di mister Iachini. Fischio d’inizio al ‘Mapei Stadium’ alle ore 15:00: ecco come scenderanno in campo le due formazioni secondo i quotidiani.

CORRIERE DELLO SPORT

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Lemos, Acerbi, Peluso; Missiroli, Magnanelli, Duncan; Berardi, Babacar, Politano.

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, De Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic, Lukaku; Felipe Anderson; Immobile.

GAZZETTA DELLO SPORT

Sassuolo (3-5-2): Consigli; Lemos, Acerbi, Peluso; Lirola, Missiroli, Magnanelli, Duncan, Rogerio; Berardi, Babacar.

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, De Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic, Lukaku; Felipe Anderson; Immobile.

TUTTOSPORT

Sassuolo (3-5-2): Consigli; Lemos, Acerbi, Peluso; Adjapong, Missiroli, Magnanelli, Duncan, Rogerio; Berardi, Babacar.

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, De Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic, Lulic; Felipe Anderson; Immobile.

IL MESSAGGERO

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Lemos, Acerbi, Peluso; Missiroli, Magnanelli, Duncan; Berardi, Babacar, Politano.

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, De Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic, Lulic; Felipe Anderson; Immobile.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI LAZIONEWS.EU

Marco Barbaliscia