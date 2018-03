SENTI CHI PARLA…DELLA LAZIO. Sconcerti: “Caso Felipe Anderson un autogol della Lazio”

SENTI CHI PARLA DELLA LAZIO – La rubrica di Lazionews.eu dedicata ai commenti, ai pensieri e alle riflessioni dei giornalisti, degli speaker radiofonici e degli opinionisti del mondo Lazio…

GERI DE ROSA (giornalista) a RADIO CRC: “Napoli-Lazio sarà una bella partita. Domani si affronteranno le due squadre più divertenti del campionato, quelle che giocano meglio. La Lazio sta affrontando il periodo peggiore della stagione sia in campo che fuori, ma ha tante armi da sfruttare per cui il Napoli dovrà fare grande attenzione”.

MARIO SCONCERTI (giornalista) a RMC SPORT: “Napoli-Lazio sarà una partita molto particolare fra le due squadre che giocano meglio a calcio in Italia. Ho visto la Lazio male nelle ultime due partite, con difficoltà nell’arrivare in area di rigore. Considero un autogol il litigio fra Inzaghi e Felipe Anderson. Il brasiliano può diventare l’acquisto migliore di tutto il campionato italiano e per ora è vanificato. Giocare in trasferta è un vantaggio per i biancocelesti perché sa dare fastidio alle squadre: sarà una gara pericolosa per il Napoli”.

EUGENIO FASCETTI (ex tecnico) a RMC SPORT: “Inzaghi sta gestendo il gruppo benissimo, ma sul caso Anderson ha mancato di esperienza. Se è vero quello che ha detto al ragazzo dopo Lazio-Genoa, è gravissimo. Ovviamente anche il brasiliano ha sbagliato la reazione. La pubalgia ti debilita, però doveva avere più fiducia nel mister. Probabilmente il rapporto tra i due è un po’ al limite. Queste polemiche, al contrario di come pensano molti, potrebbero fare bene al gruppo e al giocatore”.