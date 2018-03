Sforzini: “Immobile gioca bene, lo metterei sempre titolare. La Lazio deve continuare così”

SFORZINI LAZIO – Ferdinando Sforzini, ex Lazio ma anche ex Sassuolo, squadra che i biancocelesti incontreranno domani, a ‘Radio Incontro Olympia’ ha parlato del sorteggio di Europa League, della gara con gli emiliani e di molto altro. Ecco le sue parole.

SU IMMOBILE – “Ho portato mio figlio agli allenamenti tramite Immobile. Lui è sempre gentilissimo. Sta dimostrando che più gioca, più sta bene. Non lo vedo mai stanco, sempre lucido. In una partita come quella con lo Steaua, con campo davanti, diventa devastante. Io non lo farei mai ruotare, lo metterei sempre titolare, a meno che lui non alzi la mano per chiedere di riposare. L’ho sentito ieri per messaggi, gli ho fatto i complimenti per la gara di coppa”.

SULLA LAZIO – “La Lazio deve continuare così. Non può puntare allo Scudetto ma deve puntare al miglior piazzamento possibile. In Coppa Italia, arrivare alla seconda finale consecutiva sarebbe una grande impresa. L’Europa è un punto interrogativo, sono sempre partite da tripla e non è mai facile. Sicuramente la Dinamo Kiev è un avversario più difficile rispetto allo Steaua”.