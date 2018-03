SOCIAL. Felipe Anderson recupera la fiducia dei tifosi: è lui il migliore contro la Steaua (FOTO)

FELIPE ANDERSON – Felipe Anderson viene fuori da un periodo piuttosto difficile. Dopo l’infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per molti mesi, è tornato, ma al suo rientro in campo la situazione non è stata la migliore. In attacco infatti in questi mesi di assenza ci sono stati dei punti di riferimento difficili da spodestare. Per Anderson, tra il poco spazio e la condizione fisica non ideale, è stato difficile tornare quello di prima. Successivamente la lite con Inzaghi, il ritardo agli allenamenti e la non convocazione hanno reso ancora più tesa la situazione. Con la Steaua però sembra tornato il sereno tra lui, la squadra e i tifosi che negli ultimi tempi lo hanno criticato.

FELIPE ANDERSON STEAUA – Dopo l’esclusione con il Napoli, Felipe Anderson è tornato con la squadra nella trasferta di Bucarest contro la Steaua. Il brasiliano è entrato a gioco in corso, al 56′. La prestazione messa in campo è stata davvero molto buona: dai suoi piedi sono nate le occasioni migliori della Lazio ed è andato anche vicino al gol. Felipe ha convinto i tifosi, al punto tale da essere eletto “miglior giocatore del match” nel solito sondaggio che la società propone sui social dopo la partita. Dopo la pace con la dirigenza, Felipe avrà recuperato anche la fiducia dei tifosi?

Josephine Carinci