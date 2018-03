Steaua-Lazio, info per i tifosi in trasferta

STEAUA LAZIO TIFOSI – In occasione della gara di questa sera contro lo Steaua Bucarest, in programma alle 21.05 all’Arena Nazionale, la S.S. Lazio sul proprio sito ufficiale informa i propri tifosi che i settori dello stadio ad essi riservati sono il 354 e il 356. Inoltre si ricorda che il settore 352 dovrà rimanere vuoto, mentre il settore 350 sarà destinato ai sostenitori romeni in possesso di titoli di accesso per assistere ai sedicesimi d’andata di Europa League acquistati a Roma.