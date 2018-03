Tanti auguri, Gaia! Lady Inzaghi compie oggi 35 anni (FOTO)

GAIA LUCARIELLO COMPLEANNO – Dietro un grande uomo, c’è sempre una grande donna. E chi da anni supporta in tutto e per tutto mister Inzaghi è Gaia Lucariello, imprenditrice ed appassionata di moda nata a Roma il 26 febbraio del 1983. Oggi la compagna dell’allenatore biancoceleste e madre del piccolo Lorenzo compie 35 anni: un compleanno passato in famiglia sotto la neve che nella notte è caduta su Roma, come testimonia la stessa lady Inzaghi sul proprio profilo Instagram. Anche dalla redazione di Lazionews.eu, tanti auguri di un sereno compleanno!

A.M.