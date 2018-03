Tutto pronto per Lazio-Dinamo, Inzaghi non rinuncia a Immobile. Astori, domani i funerali: presenti Peruzzi e Manzini

NEWS DELLA GIORNATA – La giornata di oggi si apre con un ricordo: una Lazio rimaneggiata sbanca Stoccarda.

LAZIO-DINAMO – Tornando ai giorni d’oggi, la Lazio si prepara alla sfida di giovedì contro la Dinamo (QUI i convocati). Quest’oggi, in conferenza stampa, mister Inzaghi e Ciro Immobile hanno riconosciuto le doti degli ucraini, ammettendo però di essere vogliosi di vincere. Di contro Viktor Tsygankov, ala destra della squadra ucraina, suona la carica: “L’obiettivo è fare gol!”. L’allenatore del club, Khatskevich, ha chiesto ai suoi di “essere gladiatori“, mentre il centrocampista Buyalsky è certo che sarà una “bella sfida.” I bookmaker invece non hanno dubbi: ecco quale compagine vincerà gli ottavi d’andata.

FORMELLO – A Formello, intanto, la squadra biancoceleste si è ritrovata per la rifinitura: Nani spera in una maglia da titolare; nessun dubbio per Immobile, a cui mister Inzaghi ha deciso di non rinunciare.

CALCIOMERCATO – Per quanto riguarda il tema calciomercato, Tare avrebbe individuato in un ex Bayern Monaco il dopo de Vrij. Molti club italiani, nel frattempo, avrebbero messo gli occhi su Felipe Anderson, che Poli spera vedere in campo contro la Dinamo dal 1’; la società capitolina non smette di monitorare Fabian Ruiz, ma occhio alla concorrenza.

ASTORI – È ancora inevitabilmente forte il dolore per la morte che ha sconvolto il mondo del calcio e non solo: quest’oggi, a Firenze, è stata allestita la camera ardente per Davide Astori, domani in programma i funerali, dove presenzieranno anche Peruzzi e Manzini.

IL RESTO DELLE NEWS – Shevchenko spera che, nella gara di giovedì, possa passare il turno la Dinamo, mentre da oggi sono in vendita i tagliandi per Cagliari-Lazio. Primavera, queste le decisioni del Giudice Sportivo. In chiusura, il capitolo elezioni: Balotelli, su Instagram, si mostra infuriato per l’elezione di un senatore di colore; dopo la ‘beffa’ per una manciata di voti, Lotito spera in una rielettura delle schede elettorali.

Alessandra Marcelli