PRIMAVERA. C’è la Juventus anche per Bonacina: il mister punta su Di Gennaro per rialzarsi

PRIMAVERA LAZIO JUVENTUS DI GENNARO – La Lazio Primavera non sta vivendo una stagione all’altezza della sua recente storia: la squadra del neo-allenatore Bonacina si trova relegata all’ultimo posto in campionato e viene da un record negativo di 6 sconfitte consecutive. Attualmente gli aquilotti retrocederebbero: per questo bisogna rialzarsi e oggi al ‘Fersini’ l’avversario sarà lo stesso della prima squadra, la Juventus.

DI GENNARO IN CAMPO – L’allenatore vuole il colpo grosso e per questo ha inserito nei convocati anche Davide Di Gennaro: l’ex Cagliari ha bisogno di mettere minuti sulle gambe, la Primavera della sua qualità per ripartire. Bonacina l’ha chiamato come fuori quota e lo schiererà in mezzo al campo in coppia con Miceli: un tentativo per tornare tra i ‘big’, per entrambe le parti.

M.B.