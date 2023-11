Calciomercato Lazio, piace un difensore del Boca Juniors

Tempo di lettura: < 1 minuto

CALCIOMERCATO LAZIO BOCA JUNIORS - La Lazio potrebbe salutare Mario Gila nella sessione invernale di calciomercato e, nel frattempo, valuta potenziali rinforzi. Il club biancoceleste starebbe seguendo un giovane profilo del Boca Juniors.

Calciomercato Lazio, fari puntati su Valentini del Boca Juniors

Secondo quanto riporta bocanoticias.com, infatti, la Lazio starebbe monitorando le prestazioni del giovane Nicolàs Valentini. Classe 2001, di proprietà del Boca Juniors, ha il contratto in scadenza nel 2024 e potrebbe quindi lasciare gli Xeinezes ad un prezzo abbordabile. I 187 cm di altezza e il fatto che prediliga il piede sinistro sono due elementi che coincidono col prototipo di difensore richiesto da Sarri, alla ricerca di un vice Romagnoli. L'italo-argentino è stato ricercato anche dalla Nazionale e ha giocato da titolare l'ultima finale di Copa Libertadores. Può essere tesserato senza occupare uno slot per gli extracomunitari, ma il vice presidente Riquelme non vorrebbe rinunciarci così facilmente.