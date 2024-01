Calciomercato Lazio, Lotito sonda i profili per il futuro

Tempo di lettura: < 1 minuto

CALCIOMERCATO LAZIO LOTITO - Il calciomercato invernale è aperto ed il presidente Claudio Lotito pensa a come migliorare la rosa della Lazio. Maurizio Sarri necessita sicuramente di una mezz'ala ma non si escludono colpi anche in altre posizioni del campo.

Le suggestioni di calciomercato

Come riporta il Corriere dello Sport, con la possibile partenza di Basic, la Lazio avrà bisogno di un sostituto a centrocampo e potrebbe trovarlo in Pepè dal Gremio. Sarà da valutare anche la possibile partenza di Pedro, in scandenza di contratto a giugno con l'ipotesi Bryan Gil del Tottenham per questa estate. Non si esclude anche un possibile rinforzo nella retroguardia biancoceleste e per questo si sta seguendo il profilo di Nicolas Valentini, in scadenza a dicembre 2024 dal Boca Juniors. Il calciomercato della Lazio sarà condizionato dai risultati che otterrà dal cammino europeo, quindi probabilmente saranno operazioni rimandate alla sessione di mercato estiva.