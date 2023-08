Lazio, aumentata la capienza di Curva Nord e Maestrelli

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO COMUNICATO CURVA NORD MAESTRELLI - La Lazio, tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, ha reso noto l'aumento di 300 posti sia per la Curva Nord che per quella Maestrelli. Ecco di seguito i dettagli, in vista dell'esordio casalingo della formazione biancoceleste contro il Genoa.

Lazio, Curva Nord e Maestrelli ampliate di 300 posti

Il comunicato della Lazio afferma: "Il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, unitamente alla Commissione Provinciale di Vigilanza sugli spettatori, hanno aumentato di 300 posti la capienza in ogni singola Curva dello Stadio Olimpico di Roma (Verbale CTPVLPS del 9 agosto 2023). La S.S. Lazio, per la prima gara di campionato in programma il 27 agosto con il Genoa, metterà in vendita sotto forma di biglietti gli ulteriori 300 posti in Curva Nord e 300 posti in Curva Maestrelli. Gli stessi posti, infine, verranno successivamente messi in vendita come abbonamenti non appena verrà riaperta la campagna Essere Laziali".