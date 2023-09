Il gol in Champions League attira le sirene della Premier su Provedel

Tempo di lettura: 2 minuti

PROVEDEL PREMIER LEAGUE - Se n’è parlato nei bar, in ufficio e sui social. Il gol di Ivan Provedel contro l’Atletico Madrid è arrivato dovunque. È uscito dai confini nazionali, ha fatto il giro del mondo in molto meno di ottanta giorni e non ha lasciato indifferente nessuno. In particolar modo in Premier League, dove il numero uno della Lazio è seguito già dallo scorso anno.

Calciomercato Lazio: gli occhi della Premier League su Provedel

Guglielmo Vicario ha aperto la strada, tra gli italiani. Dall’Empoli è passato al Tottenham. Lo stesso percorso ha fatto Onana, dall’Inter al Manchester United. Ora le sirene della Premier League si sono accese anche per Provedel. O meglio, hanno solamente alzato i decibel. Da tempo, infatti, il portiere della Lazio era seguito. Il gol in Champions League non ha fatto altro che fungere da cassa di risonanza. «In Inghilterra categorizzano il ruolo in 11 e 10+1. - spiega uno scout internazionale -. Mentre il primo insieme ingloba i portieri che parano benissimo ma non sono inseriti all’interno della squadra, il secondo assoggetta chi interpreta il ruolo da calciatore aggiunto, come Provedel. E contro l’Atletico Madrid l’ha dimostrato».

Assalto la prossima estate? La situazione

Non è escluso, quindi, che la prossima estate possano partire da Oltremanica offerte, anche importanti, direzione Roma. Al momento, la squadra più interessata pare essere il Brighton. Ma altre, di qui alla prossima sessione di calciomercato, potrebbero drizzare le antenne. D’altronde il ragazzo, conclude lo scout, è considerato un valore aggiunto, non solo per quanto dimostrato in campo ma anche perché «uomo serio e affidabile».

I risvolti della fama, insomma. Se da una parte la Lazio si gode il suo numero uno e la ribalta internazionale che il gol contro l’Atletico Madrid gli ha concesso, dall’altra deve convivere con le conseguenze di tale visibilità. Calciomercato compreso.

