Sarri non parla prima del Milan: salta la conferenza stampa

SARRI CONFERENZA MILAN LAZIO - Maurizio Sarri non parlerà prima di Milan - Lazio. Il tecnico biancoceleste, come da consuetudine ormai nelle settimane con tre impegni, non prenderà parte alla conferenza stampa pre-partita.

Niente conferenza per Sarri prima di Milan Lazio

Le parole di Sarri arriveranno direttamente a San Siro, forse una battuta prima dell'incontro e sicuramente la conferenza stampa post triplice fischio. Alla vigilia dell'incontro con il Milan di Stefano Pioli, invece, l'allenatore della Lazio non parlerà. A comunicarlo è stata la società stessa.

