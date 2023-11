Diffidati e cartellini gialli: il dato della Lazio verso il Feyenoord

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO FEYENOORD DIFFIDATI CARTELLINI GIALLI - Non solo stato di forma, infortunati e rotazioni, anche la gestione dei diffidati sarà importante per Maurizio Sarri in ottica formazione contro il Feyenoord. Ecco il dato sui cartellini gialli presi dalla Lazio in questa edizione della Champions League.

Verso Lazio - Feyenoord: quanti gialli per i biancocelesti in Champions League

La Lazio è finora la squadra che ha ricevuto più cartellini gialli in questa edizione della Champions League: 14 dopo 3 giornate. Due sono state sventolate a Sarri e Sepe in panchina, le altre dodici ai calciatori in campo, tra i più colpiti spiccano Castellanos e Vecino con due. Entrambi risultano perciò tra i diffidati nel match casalingo contro il Feyenoord e, in caso di ulteriore ammonizione, si attiverebbe la squalifica. Serve dunque porre attenzione anche a questo aspetto se non ci si vuole ritrovare con ulteriori assenze importanti nelle ultime, cruciali sfide del girone.