I risultati del settore giovanile: una sola sconfitta per la Lazio

Tempo di lettura: 3 minuti

SETTORE GIOVANILE RISULTATI LAZIO - Weekend ricco di impegni per il settore giovanile della Lazio, che chiude con uno score di 3 successi, 2 pareggi ed 1 sola sconfitta. Ecco di seguito il comunicato pubblicato sul sito ufficiale del club biancoceleste.

Il comunicato della Lazio sui risultati del settore giovanile

Il primo weekend del mese di Novembre si conclude in maniera positiva per le giovani aquile della Prima Squadra della Capitale. Tra sabato 4 e domenica 5, le squadre agonistiche conquistano uno score di 3 vittorie, 2 pareggi ed una sola sconfitta.

L’Under 18 di mister Punzi recupera per ben due volte lo svantaggio e pareggia la sfida casalinga contro il Genoa 2-2. L’Under 17 biancoceleste vola al secondo posto della classifica. I ragazzi di Marco Alboni si aggiudicano il match contro la Salernitana per 3-2. Una vittoria da cardiopalma per l’Under 16 di Procopio, la Lazio trionfa sull’Ascoli all’ultimo grazie alla doppietta di Reita, sempre più trascinatore delle aquile classe 2008. I biancocelesti rimangono al terzo posto della classifica. L’Under 15 di Tobia Assumma vince in goleada la sfida contro l’Ascoli con il risultato di 7-1. La Lazio prosegue l’imbattibilità. Le aquile classe 2010 di Tommaso Rocchi pareggiano 2-2 lo scontro al vertice con la Vigor Perconti. Il 2-2 del ‘Green Club’ permette ai biancocelesti di rimanere imbattuti e di mantenere la vetta della classifica. L’unica nota positiva arriva dai ragazzi di mister Rocchi che perdono il derby contro la Roma 2-1, prima sconfitta stagionale per le aquile classe 2010 arrivata nel campionato nazionale Under 14 Pro.

I risultati del weekend: i tabellini

Under 18 Nazionali – ottava Giornata

LAZIO-GENOA 2-2

Marcatori: 9’ pt Deseri (G), 18’st aut. Camilletti (G), 33’st rig.Ekhator (G), 38’st Urbano (L)

LAZIO: Gagliano, Ferrari, Ercoli, Barone, Bordoni, Silvestri, Paolocci, Marinaj (33’st Cogo), Cuzzarella (40’st Proromo), Gelli, Farcomeni (5’st Urbano).

A disp.: Bosi (GK), Ferri, Milano, Ceccarelli, Gningue, Plutnik.

All.: Punzi

GENOA: Ceppi, Deseri, Ghinassi (30’st Arata), Pinelli (27’st Corengia), Camilletti, Barbini, Fazio, Dodde, Carbone, Ekhator (40’st Lattari), Venturino.

A disp.: Boschi (GK), Bailo, Tarquini, Enoghama

All.: Ruotolo.

Under 17 Nazionali – ottava Giornata

LAZIO-SALERNITANA 3-2

Marcatori: 3` pt, 43`pt Carbone (L), 30` pt Cosentino (S), 31`pt Battisti (L), 12`st Chieti

LAZIO: Mazzú, Trabalza, Trifelli, Di Bartolomeo, Pernaselci (25`st Francioli), Battisti, Mocci (1`st Celli), Santagostino, Carbone (30`st Foto), Fazio (1`st Chiucchiuni), Curzi (26`st Bongiorno)

A disp.: Masi (GK), Cangemi, Di Biagio, Cerenza.

All.: Alboni

SALERNITANA: Di Vincenzo, Cirigliano (10`st Santarelli), Farina, Migliore (36`st Bisogno), Verza, Vuillermoz, Gonnella (21`st Venanzi), Ambrosio (10`st Chieti), Cosentino, Skiela, Lombardi (36`st Gasparro).

A disp.: Verdoliva (GK), Bencicenga, Nunziata, Cafaro

All.: Fusco.

Under 16 Nazionali – settima Giornata

LAZIO-ASCOLI 2-1

Marcatori: 11`pt Amadio (A), 16`st, 40`st +4 Reita (L)

LAZIO: Giacomone, Buonafede, Macerata, De Fraia (30`st Cerroni), Di Marzio, Ciucci, Callará (13`st Zangari), Noto (13`st Di Claudio), Polinari (24`st Costantini), Reita, Calvani (30`st Fanku).

A disp.: Russi (GK), Di Liberto, De Cortes, Panariello

All.: Procopio.

ASCOLI: Attinelli, Tocchi, Pazzaglia (24`st Luzi), Donzelli (24`st Bruni), Valori, Scarpantoni, Seproni, Angelino, Amadio, Di Salvatore, Manni

A disp.: Caucci, Gabrielli, Marcoionni, Marcaccio, Bruni, Iachini, Volponi

All.: Monaco

Under 15 Nazionali – settima Giornata

LAZIO-ASCOLI 7-1

Marcatori: 5’pt Curzi (A), 6’pt Parla (L), 8’pt rig. Clarizia (L), 15’pt Iovane (L), 28’pt Martellucci (L), 39’pt Morelli (L), 8’st Morucci (L), 24’st Cappuccini (L)

LAZIO: D’Isanto (26’st Patarini GK), Iovane, Ferrante, Cappuccini, Parla, Berni Canani (26’st Palancica), Morucci (11’st Materazzi), Morelli (22’st Bellissima), Clarizia (26’st Diori), Martellucci (11’st D’Agostino), Di Maggio (1’st Florio).

A disp.: Terracina, La Grutta.

All.: Assumma

ASCOLI: Angeletti, Cavalieri (11’st Venanzi), Conestà (1’st Capasso), Curzi, Ciabattoni (20’st Amici), Girlando, Aloisi (11’st Cocci), Di Mattia (24’st De Rossi), Balducci, Platania (2’st Perrilli), Cucco (20’st Rossi).

A disp.: Carfagna (GK), Morosini.

All.: Cusimano.

Under 14 Pro – terza Giornata

ROMA-LAZIO 2-1

Marcatori: 6` pt Barbone (R), 13`st Schettini Ambrosio (L), 34` st Vasta (R)

ROMA: Carta, Cancedda, Dattilo, Innocenti, Bartolini, Barbone, Vanacore (18`st Perretti), Vasta, Sperlonga, Dos Santos Braga (28` st Leoncavallo), Del Tordello (1`st Presutti).

A disp.: Mastrocinque, Moricci, Gargiulo, Sisillo, Gentili, Tarnovetskyi.

All.: D`andrea.

LAZIO: Orlando, Tocci, Reuben, Massarut (28`st Bocchino), Monti, Ricci Gian., Petronzi (19`st Pelle), Germani, Schettini Ambrosio, De Vincenzo (6`st Caputo), Salvati (10`st Ricci Gab.).

A disp.: Capasso, D`Innocenti, Bartoletti, Berini, Umana.

All.: Rocchi.

Under 14 Regionali Eccellenza – settima Giornata

LAZIO-VIGOR PERCONTI 2-2

Marcatori: 2’pt Tappi (VP), 21’ pt Bocchino (L), 21’st Placidi (VP), 31’ Schettini Ambrosio (L)

LAZIO: Orlando, Perandini (1’st Monti), Bartoletti (7’st Reuben), Ricci Gab., Ricci Gian., D’Innocenti, Marinelli (7’st Germani), Bocchino (7’st De Vincenzo), Caputo, Berini (7’st Schettini Ambrosio), Umana (12’st Pelle).

A disp.: Capasso (GK), Pacolini, Cerroni.

All.: Rocchi

VIGOR PERCONTI: Lorenzi, Palmisano (8’st Zincone), Manansala (13’st Gentili), Sulaj, Azzarello, Paganini, Martire (13’st Sopracordevole), Toppi, Fodera (26’st Biciocchi), Del Papa (14’st Placidi), Tappi.

A disp.: Avitto (GK), Carbuti, Bernardo, Bucci.

All.: De Mario.