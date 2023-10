Le probabili formazioni di Celtic - Lazio: tornano Immobile e Kamada

Tempo di lettura: 2 minuti

PROBABILI FORMAZIONI CELTIC LAZIO - Ciak, si gira. La Lazio è pronta a rituffarsi in Champions League. Dopo lo straordinario, nonché storico, pareggio arrivato con l'Atletico Madrid grazie al gol di Ivan Provedel, i biancocelesti affrontano la prima trasferta europea. L'aereo è diretto a Glasgow, in casa del Celtic. Di seguito i momenti delle due squadre e le probabili formazioni dell'incontro.

Champions League, giornata 2: le probabili formazioni di Celtic Glasgow - Lazio

La sconfitta di Milano contro il Milan ha lasciato strascichi, riportando a galla i soliti problemi. Maurizio Sarri dovrà trovare la formula giusta per riuscire a svoltare. Una cosa è certa: ci sarà capitan Immobile. Dopo la panchina di San Siro, il bomber torna al centro dell'attacco. Ai suoi lati, il duo di sempre: Zaccagni e Felipe Anderson. Qualche dubbio in più permane a centrocampo. Con Guendouzi a riposo, il tecnico potrebbe riproporre il terzetto che due settimane fa ha affrontato i Colchoneros, composto da Kamada, Vecino e Luis Alberto. In difesa, infine, spera in una chance Luca Pellegrini: il ballottaggio con Hysaj è aperto. Marusic, Casale e Romagnoli saranno gli altri tre difensori a guardia della porta di Provedel.

LAZIO (4-3-3)

Provedel

Marusic

Casale

Romagnoli

Lu. Pellegrini

Kamada

Vecino

Luis Alberto

Felipe Anderson

Immobile

Zaccagni

All. Maurizio Sarri

CELTIC GLASGOW (4-3-3)

Hart

Ralston

Johnston

Scales

Taylor

O'Riley

McGregor

Hatate

Maeda

Furuhashi

Palma

All. Brendan Rodgers

Come arriva la Lazio alla sfida

Nuovo test di maturità per la Lazio, reduce da due sole vittorie in questo inizio di stagione. Dopo le sconfitte con Lecce e Genoa nelle prime due giornate di campionato, ne sono arrivate altrettante sui campi di Juventus e Milan. In Champions League è andata meglio. Il pareggio con l'Atletico Madrid, acciuffato da un gol di Provedel a tempo scaduto, ha scritto la storia e permesso ai biancocelesti di non perdere.

Come arriva il Celtic alla sfida

Il Celtic di Brendan Rodgers ha perso una sola partita nelle ultime cinque. Curiosamente, proprio quella d'esordio in Champions League sul campo del Feyenoord. In Scozia, di conseguenza, ha fatto percorso netto. L'ultima vittoria è arrivata sul campo del Motherwell. Mentre a inizio mese l'acuto è arrivato in uno dei match più importanti dell'anno: l'Old Firm con i Rangers.

La classifica del girone E

Squadre Punti Vittorie Pareggi Sconfitte FEYENOORD 3 1 0 0 LAZIO 1 0 1 0 ATLETICO MADRID 1 0 1 0 CELTIC GLASGOW 0 0 0 1

Il match di Champions League tra Lazio e Celtic Glasgow di mercoledì 3 ottobre, andrà si potrà seguire su Sky Sport, o in streaming su NOW, Sky Go e Mediaset Infinity.

Daniele Izzo