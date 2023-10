Celtic - Lazio, record nel calcio: quattro giapponesi in campo

Tempo di lettura: < 1 minuto

CELTIC LAZIO RECORD - Celtic e Lazio si ritrovano in Champions League e sono pronte per affrontarsi di nuovo questa sera alle 21:00. Un dato particolare però, rende questo match unico nella storia del calcio, come riportato da SkySport.

Il record di Celtic - Lazio

La Lazio torna finalmente in Champions League con il suo pubblico a sostegno. Dopo un bellissimo esordio in casa contro l'Atletico Madrid, questa sera i biancocelesti incontreranno una vecchia conoscenza dell'Europa League, il Celtic. Gara difficile ma anche molto particolare. Sarà infatti unica nella storia del calcio. Quattro calciatori giapponesi scenderanno in campo per la prima volta: Kamada della Lazio e Maeda, Hatate, Furuhashi del Celtic