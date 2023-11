Coppa Italia, Genoa contro la Lazio senza Frendrup: il motivo

Tempo di lettura: < 1 minuto

COPPA ITALIA LAZIO GENOA FRENDRUP - Il Genoa ha conquistato gli ottavi di finale di Coppa Italia, dove affronterà la Lazio, battendo 2-1 la Reggiana. Il Grifone dovrà però rinunciare ad un titolare inamovibile della formazione di Gilardino come Frendrup, out per squalifica.

Coppa Italia, Frendrup salta Lazio-Genoa per squalifica

Morten Frendrup dovrà saltare l'ottavo di finale di Coppa Italia del suo Genoa contro la Lazio, in programma per martedì 5 dicembre 2023 alle ore 21. Come da comunicato del giudice sportivo sul sito della Lega Serie A, il centrocampista del Grifone è stato squalificato per una giornata. Il danese era diffidato e contro la Reggiana ha rimediato un'ammonizione per 'comportamento scorretto nei confronti di un avversario'.