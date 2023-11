Bologna-Lazio, ecco la lista dei convocati di Maurizio Sarri

Tempo di lettura: < 1 minuto

BOLOGNA LAZIO CONVOCATI SARRI - La Lazio ha reso nota la lista dei convocati da Maurizio Sarri per il match contro il Bologna. Ecco di seguito la lista completa dei disponibili biancocelesti per il match, valido per l'undicesima giornata di Serie A.

I convocati della Lazio contro il Bologna: la lista completa

Portieri: Mandas, Provedel, Sepe.

Difensori: Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Patric, Pellegrini, Romagnoli.

Centrocampisti: Basic, Cataldi, Guendouzi, Kamada, Luis Alberto, Rovella, Vecino.

Attaccanti: Castellanos, Felipe Anderson, Immobile, Isaksen, Pedro, Zaccagni.