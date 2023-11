Tempo di lettura: < 1 minuto

BOLOGNA LAZIO DOVE VEDERE - Reduci dalla vittoria allo scadere contro la Fiorentina, i biancocelesti andranno al Dall'Ara per sfidare il Bologna di Thiago Motta. Il match si giocherà domenica 3 novembre alle 20:45. Ecco dove sarà possibile vedere la partita.

Dove vedere Bologna - Lazio in TV e streaming

Bologna - Lazio sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, dove sarà visibile sia in diretta che on demand.