Coppa Italia, Lazio - Roma: dove vedere il derby in tv

COPPA ITALIA LAZIO ROMA DERBY DOVE VEDERE - Lazio e Roma superano gli ottavi di Coppa Italia e si troveranno dopo tanti anni a sfidarsi ai quarti. Ecco data orario e dove vedere il derby

Lazio - Roma, dove vedere il derby di Coppa Italia

La Lazio batte il Genoa, la Roma la Cremonese. Questo significa derby. Tre stracittadine in una sola stagione quest'anno, il terzo sarà per i quarti di Coppa Italia. Dopo la vittoria dei giallorossi di ieri, 3 gennaio 2024, è ufficialmente derby. Sarri e Mourinho si ritroveranno di nuovo faccia a faccia il 10 gennaio 2024. L'orario del fischio d'inizio è previsto per le 18:00, come comunicato dalla Lega Serie A. Sarà possibile seguire il derby in diretta tv in chiaro su Canale 5 o Italia 1, ma anche in streaming su Mediaset Infinity.