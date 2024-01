Coppa Italia, sarà ancora derby: la Roma batte la Cremonese

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO ROMA COPPA ITALIA - Sarà derby, ancora una volta. Non servirà aspettare tanto. Lazio e Roma si ritroveranno l'una contro l'altra settimana prossima. In palio ci sarà un posto in semifinale di Coppa Italia.

Derby di Coppa Italia: sarà ancora una volta Lazio - Roma

Aspettava con impazienza la Lazio. E alla fine ha avuto la risposta più probabile. Ai quarti di finale di Coppa Italia incontrerà la Roma. La squadra di Josè Mourinho ha faticato più del previsto, ma alla fine ce l'ha fatta. Lukaku e Dybala, su rigore, hanno ribaltato l'iniziale vantaggio di Tsadjout e i giallorossi si sono presi il derby.

L'unica cosa certa, al momento, è la data. La stracittadina si giocherà mercoledì 10 gennaio. L'Olimpico sarà prettamente biancoceleste, visto il sorteggio. Ma su biglietti e orario sono attese comunicazioni. La Lazio aveva già diramato una nota sulla vendita libera. Ma specificherà. Resta da decidere, invece, la fascia oraria: le opzioni ballano tra le 18.30 e le 21. Tutto è ancora in ballo. Non resta che attendere.