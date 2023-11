Hancko: "La Lazio ha fatto un tiro in porta e ha segnato"

Tempo di lettura: < 1 minuto

HANCKO LAZIO FEYENOORD POST PARTITA - Il difensore del Feyenoord, David Hancko, ha commentato la sconfitta contro la Lazio nel post partita del match dell'Olimpico.

Lazio - Feyenoord, le parole di Hancko alla Uefa

David Hancko, difensore del Feyenoord, ha risposto così alla Uefa dopo la sconfitta accusata contro la Lazio: "Se non segni non puoi pensare di vincere la partita. Loro hanno fatto un solo tiro in porta e hanno segnato".

Sulla qualificazione

"E' ancora tutto tra le nostre mani. Se vinciamo entrambe le partite passeremo il turno".