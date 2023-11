Slot: "A questi livelli non puoi lasciare certe occasioni"

Tempo di lettura: < 1 minuto

SLOT LAZIO FEYENOORD POST PARTITA - Arne Slot, allenatore del Feyenoord, ha espresso la sua opinione sulla battuta d'arresto contro la Lazio nel post partita.

Le parole di Arne Slot alla Uefa dopo Lazio - Feyenoord

Arne Slot ha parlato così alla UEFA: "Non riuscire a segnare ha inciso. La Lazio ha fatto un tiro in porta e un gol. Abbiamo fatto tanto possesso palla ma sempre la solita lezione qui a Roma. A questi livelli in Champions League Non puoi lasciare certe occasioni all'avversario, altrimenti succede quello che è successo. Ma abbiamo ancora la possibilità di passare il turno".