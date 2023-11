Patric: "Complimenti a tutti, stasera eravamo concentrati"

Tempo di lettura: 2 minuti

PATRIC LAZIO FEYENOORD ZONA MISTA - Anche Patric festeggia il fondamentale successo della Lazio contro il Feyenoord, con la testa già al derby contro la Roma. Di seguito le sue parole in zona mista.

Patric dichiara in Zona Mista: "Siamo contentissimi. Penso che abbiamo fatto una partita importantissima per il nostro girone. Faccio i complimenti a tutti".

Sul calo del secondo tempo

"Siamo umani anche noi, giocando tutte queste partite così ravvicinate ci può stare un calo, l'importante è che non siano mentali, perché quando non ci arrivano le gambe ci arriva la testa e il cuore. Siamo stati compatti anche senza palla e abbiamo avuto buone occasioni in ripartenza. Dopo una vittoria così mi prendo solo le cose positive. La squadra ha sofferto e si porta a casa tre punti importantissima".

Sull'andata

"La partita dell'andata ci ha fatto imparare molto, soprattutto che se ti rilassi contro ogni squadra poi diventa dura. Stiamo crescendo in solidità. Volevamo tanto vincere questa partita, soprattutto perché in Olanda c'erano state molte mancanze di rispetto, per noi questa vittoria ha un bel sapore".

Sul derby

"Noi eravamo concentrati su questa sera. Ora recuperiamo e domenica vediamo cosa accade. Nel derby sappiamo che entrambe le squadre hanno voglia di vincerla e che la vittoria è alla portata di entrambe. Loro faranno il loro gioco, noi il nostro".

Sulle porte inviolate

"I clean sheet ci hanno permesso lo scorso anno di arrivare secondi in classifica. Ma è un aspetto che riguarda tutta la squadra, non solo noi difensori. Stare corti, pressare, sono concetti che sono fondamentali. Stiamo crescendo anche sotto questo aspetto".

Su Immobile

"Immobile non lo abbiamo mai lasciato solo. Ha avuto dei problemi che spiegano il calo di ritmo. Non ci sono parole per Ciro: per quello che ha fatto per la Lazio e quello che continuerà a fare. Non avevamo dubbi che sarebbe tornato"