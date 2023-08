Isaksen incensa la Lazio: "Un sogno per me"

Tempo di lettura: < 1 minuto

ISAKSEN LAZIO - Gustav Isaksen è un nuovo calciatore della Lazio. Dopo aver segnato due gol ai biancocelesti nella passata stagione, il giovane danese ha ricordato le sensazioni del tempo. Ecco, qui di seguito, le parole rilasciate al canale Youtube del Midtjylland.

Lazio, parla Isaksen

“Ricordo che quando arrivammo a Roma, eravamo seduti a parlare al tavolo della colazione e pensai: sarebbe fantastico giocare qui un giorno. La Lazio è un club fantastico. Grandi tifosi, grande stadio e grande storia. Hanno tutto il pacchetto completo. Quindi poter dire che andrò a giocare lì è surreale ed è un grande sogno per me. Non è una cosa che mi aspettavo. Ho giocato bene contro di loro, ma non mi aspettavo che finisse così. Nel calcio le cose possono accadere rapidamente e tutto sta nel fare bene al momento giusto. Io l'ho fatto e ne sono felice”.