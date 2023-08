Beppe Accardi: "Non vedo problemi particolari tra Sarri e Lotito"

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO GIUSEPPE ACCARDI INTERVISTA - L'operatore di mercato Giuseppe Accardi ha commentato il calciomercato della Lazio in un'intervista.

Lazio, Giuseppe Accardi: "Lamentarsi fa parte del gioco"

Queste le parole pronunciate a TMW radio dall'operatore di mercato Giuseppe Accardi sul momento della Lazio e, in particolare, sul rapporto tra Maurizio Sarri e Claudio Lotito: "Lamentarsi fa parte del gioco per cercare di farsi prendere giocatori di primo livello. Ma non vedo problemi particolari tra lui e Lotito".