Lazio, è arrivato Kamada: come cambia la formazione biancoceleste

LAZIO KAMADA FORMAZIONE - Lazio e Giappone sono due linee che prima d'ora non si erano mai incontrate. Insieme allo sponsor Mizuno ora lo fanno nel segno di Daichi Kamada. Un vero e proprio inedito, una nuova sinfonia mai sentita. I colori biancocelesti si uniscono a quelli biancorossi del Sol Levante.

Lazio, Kamada è la nuova mezzala

Arriva a parametro zero dopo essersi svincolato dall'Eintracht Francoforte. È il primo giapponese nella storia della Lazio: ha già lasciato il segno, ma spera di farlo anche sul campo. E se lo augurano anche i tifosi, che da diverso tempo aspettavano un sostituto di Milinkovic. Kamada però è un giocatore diverso. Mezzala, trequartista, esterno d'attacco, falso nove: i ruoli offensivi li ha ricoperti praticamente tutti, ma guai a sostenere che non sappia difendere.

È molto abile in fase offensiva e realizzativa (16 gol nella stagione 2022/23 con l'Eintracht), ma sa anche recuperare e contrastare. Ha spesso l'ultima parola. Esperienza europea da far invidia: un'Europa League vinta, 8 presenze in Champions e una in Supercoppa contro il Real Madrid. La Lazio ha bisogno di calciatori esperti e preparati e Kamada non è uno sprovveduto.

Come si inserisce nell'11 biancoceleste

Si posizionerà di fianco a Luis Alberto, in ballottaggio con Vecino, riempiendo il vuoto lasciato da Milinkovic-Savic. Alle sue spalle ci sarà Cataldi. In caso di emergenza non è escluso il suo impiego come esterno d'attacco. Può essere un asso importante nella manica di Sarri.

Andrea Castellano